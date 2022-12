இரு கட்சிகளும் மதுவை ஒழிக்கப் போவது இல்லை.. பாமக 2.0 மாற்றத்திற்கான திட்டம்.. அன்புமணி ராமதாஸ்!

India

ராணிப்பேட்டை: தமிழ்நாட்டில் 55 ஆண்டு காலம் இரு கட்சிகள் ஆட்சி செய்து வருகின்றன. எத்தனையோ போராட்டங்கள் பண்ணிவிட்டோம். ஆனாலும் மது கடையை மூடுவதாக அவர்கள் இல்லை. தமிழகத்தில் 2.0 என்ற நிலையை ஏற்படுத்துவோம் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் பேசியுள்ளார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பாமக நிர்வாகிகள் மத்தியில் அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசினார்.

அப்போது தமிழகத்தில் பாமக 2.0 என்ற நிலையை ஏற்படுத்துவோம் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக மேலும் அவர் கூறியதாவது:-

Tamil Nadu has been ruled by two parties for 55 years. We have done so many struggles. But they did not want to close the liquor shop. Anbumani Ramadoss has said that we will create a state of 2.0 in Tamil Nadu.