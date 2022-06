காங்கிரஸுக்கு செக்.. "சுயேட்சைக்கு ஓட்டு” : பகுஜன் சமாஜ் கொறடா உத்தரவு - ராஜஸ்தானில் பரபரப்பு!

India

ஜெய்பூர் : பகுஜன் சமாஜ் கட்சியில் இருந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தாவிய 6 எம்.எல்.ஏ.க்களும், பா.ஜ.க ஆதரவுடன் சுயேச்சை வேட்பாளராக களமிறங்கி இருக்கும் சுபாஷ் சந்திராவுக்கு வாக்காளிக்க வேண்டும் என பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் கொறடா உத்தரவிட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் காலியாக உள்ள 4 மாநிலங்களவை உறுப்பினருக்கான தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி நடக்கிறது. இதில், காங்கிரசுக்கு 2 இடங்களும், பாஜ.வுக்கு ஒரு இடமும் கிடைப்பது உறுதியாகி விட்டது. மீதமுள்ள ஒரு இடத்துக்கு காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கும் பா.ஜ.க ஆதரவுடன் சுயேச்சையாக களமிறங்கி உள்ள சுபாஷ் சந்திராவுக்கும் இடையே போட்டி நிலவுகிறது.

இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தாவிய 6 எம்.எல்.ஏக்களும் சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என பகுஜன் சமாஜ் கொறடா உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகளில் 6 பேர் போட்டியின்றி மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாக தேர்வு

