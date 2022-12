எல்லையில் உச்சக்கட்ட பதற்றம்.. மோதிக்கொண்ட இந்தியா - சீனா ராணுவம்! 3 நாள் கழித்து வெளியான தகவல்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

இடாநகர்: அருணாச்சல பிரதேச மாநில எல்லையில் இந்தியா - சீனா படைகள் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இரு தரப்பு வீரர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டதாக பரபரப்பு தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 3 நாட்களுக்கு முன் நடந்த இந்த மோதல் தற்போது வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

சீன எல்லையோரம் அமைந்து இருக்கும் இந்திய மாநிலமான அருணாச்சல பிரதேசத்தின் தவாங் பகுதியில் உள்ள எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே இந்தியா மற்றும் சீன ராணுவ வீரர்கள் வழக்கம்போது பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்து உள்ளனர்.

இந்த நிலையில் கடந்த டிசம்பர் 9 ஆம் தேதி பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இருநாட்டு ராணுவ வீரர்களுக்கு இடையே திடீரென மோதல் வெடித்தது. ஒருவர் மீது ஒருவர் மாறி மாறி தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

The Clash between Indian and Chinese forces on the border of Arunachal Pradesh, there is a sensational information that soldiers from both sides have been injured. This conflict that happened 3 days ago has now come to light and has caused a shock.