எனது நடைப்பயணத்தை கண்டு பாஜக அரசுக்கு பயம்.. கொரோனா அதற்கு 'சாக்கு' - ராகுல் காந்தி "சுளீர்"

India

oi-Jackson Singh

ஜெய்ப்பூர்: "எனது நடைப்பயணத்தின் மூலம் மக்கள் மத்தியில் ஒற்றுமை ஏற்படுவதை பார்த்து மத்திய பாஜக அரசுக்கு பயம் வந்துவிட்டது" என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.

எனது இந்த யாத்திரையை தடுக்க பல வேலைகளை செய்தும் பலனிக்காததால், தற்போது கொரோனா வைரஸை ஒரு சாக்குபோக்காக மத்திய அரசு கூறி வருகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ராகுல் காந்தியின் நடைப்பயணத்தை ரத்து செய்யுமாறு மத்திய அரசு கூறியதற்கு காங்கிரஸ் கண்டனம் தெரிவித்து வந்த நிலையில், ராகுலே நேரடியாக கருத்து தெரிவித்திருப்பது இதுவே முதன்முறை ஆகும்.

கொரோனா- மத்திய அரசு வேண்டுகோளை உதறிய ராகுல்.. ஹரியானாவில் வழக்கம் போல பாதயாத்திரை!

English summary

Congress MP Rahul Gandhi said that the central government is now using the corona virus as an excuse to stop my yatra.