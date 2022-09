“ஜெர்க்” கொடுக்கும் ஜெகன்மோகன் அறிவிப்பு.. தமிழ்நாட்டுக்கு பாதிப்பு - ரூ.120 கோடியில் “மெகா” ப்ளான்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

அமராவதி: பாலாற்றின் குறுக்கே ரூ.120 கோடி செலவில் ஆங்காங்கே தடுப்பணை விரிவாக்கப் பணிகள் நடைபெறும் என ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி அறிவித்து இருக்கிறார்.

ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தமிழ்நாட்டின் எல்லையோரம் அமைந்து இருக்கும் குப்பம் தொகுதிக்கு நேற்று ஒருநாள் பயணமாக வருகை தந்தார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு 33 ஆண்டுகளாக எம்.எல்.ஏவாக இருக்கும் தொகுதியான இங்கு நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி, அவரை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

பாஜக சதிக்கு பலியாகி விடாதீர்கள்.. ஜெகன்மோகன், நவீன் பட்நாயக் உள்ளிட்டோருக்கு திருமா எச்சரிக்கை!

English summary

Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy has announced that they will start expansion works of check dams across the Palar river at a cost of Rs.120 crore.