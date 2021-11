ஜாதி மாறி திருமணம் செய்ததால் மானம் போச்சாம்.. பழி வாங்க மகளை பலாத்காரம் செய்த தந்தை.. கொடுமை!

India

oi-Veerakumar

போபால்: வேறு ஜாதி நபரை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்ட தனது மகளை பழிவாங்குவதற்காக அவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்துள்ளார் ஒரு கொடூர தந்தை.

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் தான் இதுபோன்ற ஒரு கேடுகெட்ட சம்பவம் நடந்துள்ளது.

போபால் நகரத்தில் இருந்து புறநகர்ப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது அந்த வனப்பகுதி. இங்கு கடந்த 14ஆம் தேதி 25 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண் மற்றும் ஒரு குழந்தை சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில் திடுக்கிடும் பல உண்மைகள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

English summary

A cruel father has raped and murdered his daughter in revenge for falling in love with and marrying a man of another caste in Madhya Pradesh.