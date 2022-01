பிரதமர் மோடி பாதுகாப்பில் குளறுபடி-பஞ்சாப் அரசை டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும்- கோவா முதல்வர் பிரமோத் சாவத்

India

oi-Mathivanan Maran

பனாஜி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பாதுகாப்பு குளறுபடிகளுக்கு காரணமான பஞ்சாப் ஆளும் காங்கிரஸ் அரசை டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் என்று கோவா மாநில முதல்வர் பிரமோத் சாவத் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடி சென்றிருந்தார். சாலை மார்க்கமாக சென்ற பிரதமர் மோடியின் வாகனம், விவசாயிகளின் சாலை மறியல் போராட்டத்தால் 20 நிமிடங்கள் காத்திருந்தது.

English summary

Goa CM Pramod Sawant has said that We met Governor PS Sreedharan Pillai over the security breach that left PM Modi’s convoy stranded on a flyover in Punjab and demanded dismissal of the Punjab govt on such grounds.