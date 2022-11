சரமாரி கேள்வியெழுப்பிய பொதுமக்கள்.. பாதியிலேயே கழன்ற பாஜக வேட்பாளர்!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்த பாஜக வேட்பாளரிடம் பொதுமக்கள் சரமாரியாக கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனையடுத்து பாஜக வேட்பாளர் அந்த கூட்டத்தைவிட்டு அவசர அவசரமாக வெளியேறி சென்றுள்ளார். தற்போது இது தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கடந்த தேர்தலில் பாஜகதான் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், காங்கிரசுக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே வெறும் 10% வாக்குகள்தான் வித்தியாசம் இருந்தது. இந்நிலையில் இந்த தேர்தலில் பாஜக தனது வாக்கு வங்கியை அதிகரிக்க முயன்று வரும் நிலையில் அக்கட்சியின் வேட்பாளர்கள் இவ்வாறு புறக்கணிக்கப்படுவது தொடர்கதையாகி வருகிறது.

English summary

Gujarat Election Campaign: BJP Dhari Candidate JV Kakadia, who was campaigning in Gujarat, was Flooded with questions from the public. After this incident, the BJP candidate immediately left that place and Currently that particular videos are spreading viral on social media.