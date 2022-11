'வாரிசு'.. குஜராத் தேர்தலில் கும்மியடிக்கும் பாஜகவின் "குடும்ப" அரசியல்.. அந்தர் பல்டி அடித்த தாமரை!

India

oi-Jackson Singh

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவும், காங்கிரஸும் மாறி மாறி தற்போதைய மற்றும் முன்னாள் எம்எல்ஏக்களின் பிள்ளைகளுக்கு சீட் கொடுத்து வருவது பெரும் விமர்சனத்தை எழுப்பியுள்ளது.

குறிப்பாக, தேசிய அளவிலும், மாநிலங்களிலும் குடும்ப அரசியலுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்து வரும் பாஜகவே, இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவது குஜராத் மக்களை முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

தாங்களே குடும்ப அரசியலை ஊக்குவித்துவிட்டு, பிற கட்சிகள் குறித்து பேசுவதற்கு பாஜகவுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? என்று எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வியெழுப்பியுள்ளன.

குஜராத் தேர்தல்: வாய்ப்பு கிடைக்காததால் சுயேட்சையாக போட்டி.. இடைநீக்கம் செய்து பாஜக அதிரடி

English summary

In the Gujarat assembly elections, the BJP and the Congress have given seats to the dynasts of current and former MLAs, which has drawn a lot of criticism.