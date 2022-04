பள்ளி கூடத்தில் செய்யும் வேலையா இது! டீச்சருடன் ஸ்டோர் ரூமில் சிக்கிய “ஹெட் மாஸ்டர்”! வைராலான வீடியோ

India

oi-Rajkumar R

ராய்ப்பூர் : சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் அரசு பள்ளியில் ஆசிரியையுடன், தலைமை ஆசிரியர் ஸ்டோர் ரூமில் உடலுறவு கொண்ட வீடியோ வைரலானதை அடுத்து அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கான்கேர் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்திரபிரஸ்தா கிராமத்தில் உள்ள அரசு பள்ளி ஒன்றில் தலைமையாசிரியராக ராஜேஷ் பால் என்பவர் பணியாற்றி வந்துள்ளார். அவரோடு அதே பள்ளியில் ஆசிரியை ஒருவரும் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

கொரோனா காரணமாக பள்ளி மூடப்பட்டிருந்த காலத்தில் அனைத்து பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருந்த மூடப்பட்டபோதும் பள்ளி ராஜேஷ் பால் மற்றும் ஆசிரியை அலுவலக பணி இருப்பதாக கூறி தினமும் வந்துள்ளனர்.

English summary

The incident in which a headmaster was fired after a video of him having sex in a storeroom with a teacher at a government school in Chhattisgarh has gone viral.