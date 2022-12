இமாசல பிரதேசம் பாஜகவுக்கு தான்.. ஆனாலும் காங்கிரசும் மோசம் இல்லை.. டைம்ஸ் நவ் -இடிஜி எக்சிட் போல்

India

oi-Mani Singh S

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேசத்தில் பாஜக வெற்றி பெறும் என்றும், அந்த கட்சி 34-42 இடங்களில் வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருப்பதாக டைம்ஸ் நவ்- இடிஜி வெளியிட்ட தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

இயற்கை எழில் கொஞ்சும் அழகை கொண்ட மாநிலம் இமாசல பிரதேசம். இமாசல பிரதேசம் என்றாலே ஷிம்லாவும் அங்குள்ள குளுமையான சூழலுமே பலருக்கும் நினைவு வரும். குளுமையான தட்பவெப்ப நிலை கொண்ட இமாசல பிரதேசத்த்தில் தற்போது தேர்தலால் அனல் பறக்கிறது.

மொத்தம் 68 தொகுதிகளை கொண்ட இமாசல பிரதேசத்தில் தற்போது பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது.

விதி மீறல்! பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா மீது காங். குற்றச்சாட்டு! தேர்தல் ஆணையம் தலையிட வலியுறுத்தல்

English summary

The results of the post-election poll published by Times Now-ETG have revealed that the BJP will win in Himachal Pradesh and the party is likely to win 34-42 seats.