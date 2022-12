‛ஆப்பிள்’ பழத்தால் ஆட்சியை இழந்த பாஜக.. 30 ஆண்டில் தாமரைக்கு 2வது ஷாக்.. இமாச்சலில் நடந்தது இதுதான்!

India

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலில் ஆட்சியமைக்க 35 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டிய நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி 40 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இந்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்துள்ள பாஜக ஆட்சியை காங்கிரஸ் கட்சியிடம் இழந்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் பாஜகவின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக ‛ஆப்பிள்' பழம் உள்ளது என்பதும், கடந்த 1993ல் நடந்ததுபோல் மீண்டும் காங்கிரஸிடம், பாஜக ஆட்சியை இழந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.

இமாச்சல பிரதேசம்.. குளிர் நிறைந்த மாநிலமாகவும், கோடைவாழ் தலமாகவும் அறியப்பட்டு வருகிறது. இமாச்சல பிரதேசம் மிகவும் அமைதியான மாநிலமாகவும், அதே நேரத்தில் அழகிய மாநிலமாகவும் உள்ளது.

இதுமட்டுமின்றி இமாச்சல பிரதேசம் மிகவும் சிறிய மாநிலமாகும். மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை என்பது 55 லட்சத்து 74 ஆயிரத்து 793 ஆக தான் உள்ளது. இங்கு மொத்தம் 68 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன.

The Congress party is leading in 40 seats while it needs to win 35 constituencies to form the government in the Himachal Pradesh state assembly elections. The BJP which has lost this election has lost power to the Congress party. In this case, it has been revealed that the 'apple' fruit is the main reason for BJP's defeat, and BJP lost power to the Congress again as it happened in 1993.