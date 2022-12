ஆமா..குஜராத்தில் பாஜக அதிக தொகுதிகளில் ஜெயிக்க காரணம் என்ன? சூடான தகவலோடு வெளியான ஆய்வு முடிவு

India

oi-Jackson Singh

காந்தி நகர்: குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு கிடைத்திருக்கும் வெற்றி அக்கட்சிக்கு மேலும் ஒரு பிரம்மாண்ட பிம்பத்தை அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறது.

குஜராத்தில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 182 தொகுதிகளில் பாஜக 156 இடங்களில் வெற்றி பெற்று சரித்திர வெற்றி பெற்றுள்ளது. குஜராத்தில் பாஜக தொடர்ந்து 7 வது முறையாக வெற்றி பெற்றது அனைவருக்கும் வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்நிலையில், குஜராத்தில் இப்படியொரு அசுரத்தனமான வெற்றியை பாஜக பெற்றிருப்பதற்கு காரணங்கள் என்ன என்பது குறித்து லோக் நிதி சமூக வளர்ச்சி ஆய்வு நிறுவனம் (Lokniti-Centre for the Study of Developing Societies) சார்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்த ஆய்வு முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. அதுகுறித்த விவரம் வருமாறு:

1+4 பார்முலா.. குஜராத்தில் மாற்றி யோசித்த பாஜக! பலே ஐடியாவால் சாதித்த ‛தாமரை’ ..வெளியான புதுத்தகவல்

English summary

There are so many Reasons behind BJP's massive victory in Gujarat among those are Modi's influence, bjp's campaign.