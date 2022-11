இந்தியாவை தோற்கடிங்க.. ஜிம்பாப்வே நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தர கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்..பாக். நடிகை ட்விட்

India

இஸ்லாமாபாத்: ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்து வரும் டி 20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட்டில் வரும் 6-ஆம் தேதி இந்தியா ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோத உள்ளன. இதில் இந்தியாவை ஜிம்பாப்வே வீழ்த்தினால் ஜிம்பாப்வே நபரை திருமணம் செய்வதாக பாகிஸ்தான் நடிகை ட்விட் வெளியிட்டுள்ளார். இதை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து உள்ளனர்.

கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த டி 20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வருகிறது.

தற்போது இந்த உலக கோப்பை போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. சூப்பர் 12 சுற்று நடைபெற்று வருகிறது.

“வம்சாவளியால்” வீழ்ந்த பாகிஸ்தான்.. ஜிம்பாப்வே தந்த அதிர்ச்சி! யார் இந்த “காஷ்மீரி” சிக்கந்தர் ராஜா?

India and Zimbabwe will face each other on the 6th of the ongoing T20 World Cup in Australia. The Pakistani actress has tweeted that if India defeats Zimbabwe, she will marry a Zimbabwean.