அதிர்ச்சி! வானிலிருந்து பறந்து வந்து.. குஜராத்தில் 3 இடத்தில் விழுந்த இரும்பு பந்துகள்! நடந்தது என்ன

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: வானில் இருந்து பறந்து வந்த பந்து வடிவிலான பொருட்கள் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள 3 கிராமங்களில் அடுத்தடுத்து விழுந்தன. இதனால் மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்த நிலையில் தடயவியல் துறையினர் மற்றும் போலீசார் ஆய்வு நடத்தி நடந்தது என்ன என்பது பற்றி விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

விண்வெளியில் தினமும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடக்கினற்ன. இதுகுறித்து தினமும் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

திடீரென்று மயங்கிய ‛பைலட்’... வானில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த விமானம்... பயணி செய்த துணிகர சம்பவம்

வேற்றுகிரக வாசிகள், எலியன்கள், பறக்கும் தட்டுக்கள் என பல்வேறு விஷயங்கள் இன்றும் புரியாத புதிராக தான் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள 3 கிராமங்களில் ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

The ball-shaped objects flying from the sky fell in 3 villages in the state of Gujarat. People were shocked when the forensic department and the police conducted an investigation and explained what it was.