பச்சைக்கொடி! இந்தியாவில் இருந்து இனி வங்கதேசத்துக்கு ரயிலிலே போகலாம்! வாரம் எத்தனை முறை தெரியுமா?

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: கொரோனா பரவலால் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நிறுத்தப்பட்டு இருந்த இந்தியா-வங்கதேசம் இடையேயான ரயில் சேவை இன்று மீண்டும் துவங்கியது. அதன்படி மேற்குவங்க மாநிலத்தின் தலைநகரான கொல்கத்தாவில் புறப்பட்ட பந்தன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வங்கதேசத்தின் குலனா நகருக்கு புறப்பட்டு சென்றது. இதனால் இருநாட்டு மக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியா-வங்கதேசம் இடையே ரயில் சேவை நடைபெற்று வந்தது. இதனால் இருநாட்டு மக்களும் ரயில் போக்குவரத்தை அதிகமாக பயன்படுத்தி வந்தனர்.

குறிப்பாக இந்தியாவில் மருத்துவ வசதி மற்றும் சுற்றுலாவுக்காக வங்கதேசத்தில் இருந்து ஏராளமான மக்கள் ரயிலில் வந்து சென்றனர். இதேபோல் இந்திய மக்களும் அந்நாட்டுக்கு சுற்றுலா செல்ல ரயிலை பயன்படுத்தினர். இதன்மூலம் விமான பயணத்தை தாண்டி ரயில் பயணமும் இருநாட்டு மக்களையும் இணைத்தது.

English summary

Passenger train services between India and Bangladesh resumed today after an over two-year gap owing to the pandemic with the flagging of Bandhan Express from Kolkata station on way to Khulna in the bangladesh.