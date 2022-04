அந்தரத்தில் மோதிய ரோப்கார்கள்... ஜார்கண்டில் உயர்ந்த பலி... விபத்து குறித்து திடுக்கிடும் தகவல்கள்

India

oi-Nantha Kumar R

ராஞ்சி: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் அந்தரத்தில் இரு ரோப்கார்கள் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் பலி எண்ணிக்கை 3 ஆக உயர்ந்துள்ளது. தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக விபத்து நிகழ்ந்த நிலையில் இதுவரை 32 பேர் மீட்கப்பட்ட நிலையில் இன்னும் 15 பேர் மீட்கப்பட வேண்டியுள்ளது.

ஜார்கண்ட் மாநிலம் தியோகர் மாவட்டத்தில் திரிகுட் மலை உள்ளது. இங்குள்ள பாபா பைடியநாத் கோவில் பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோவிலுக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு ரோப்கார் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மொத்தம் 766 மீட்டர் நீளத்துக்கு, 392 மீட்டர் உயரத்தில் இந்த ரோப்கார் சேவை செயல்பட்டு வருகிறது. நாட்டின் மிக உயரமான ரோப் கார் வழித்தடமான இதில் மொத்தம் 25 ரோப்கார்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ரோப் காரில் 4 பேர் உட்கார முடியும்.

எதுக்கு இவங்களுக்கு வீண் முயற்சி.. அரசியலை விட்டு விலகுவதே சரி.. சசிகலாவுக்கு மாஜி அமைச்சர் அட்வைஸ்

English summary

Jharkhand Cable Car Accident death toll increase from two to three at Trikut hills in Jharkhand's Deoghar district. About 32 people have been rescued using two Indian Air Force helicopters and 15 people continue to be trapped mid-air.