மேற்கு வங்களத்தில் காரில் பணத்துடன் சிக்கிய 3 எம்.எல்.ஏக்கள் இடைநீக்கம். . காங்கிரஸ் அறிவிப்பு

oi-Mani Singh S

ராஞ்சி: மேற்கு வங்காளத்தில் கட்டுக்கட்டாக பணத்துடன் சிக்கிய ஜார்க்கண்ட மாநில காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள் 3 பேரையும் அக்ககட்சி இடைநீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் முக்தி மோர்ச்சா கூட்டணி ஆட்சி நடந்து வருகிறது. மாநிலத்தின் முதல்வராக முக்தி மோச்சா கட்சியின் ஹிமந்த் சோரன் என்பவர் ஆட்சி செய்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், மேற்கு வங்காள மாநிலத்தின் ஹவுரா மாவட்டம் அருகே உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஒரு எஸ் யு வி எனப்படும் சொகுசு காரில், கட்டுக்கட்டாக பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதாக அந்த மாநில போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

காங்., எம்எல்ஏக்களிடம் கட்டுக்கட்டாக பணம்! ஜார்கண்டில் பாஜகவால் ஆட்சி கலைப்பா? திரிணாமுல் ட்விஸ்ட்

English summary

Three Jharkhand Congress MLAs who were detained in Bengal with a pile of cash yesterday have been suspended from the party with immediate effect, says congress leader