செப்.28ல் காங்கிரஸில் இணையும் ஜிக்னேஷ் மேவானி, கன்னையா குமார் .. குஜராத் அரசியலில் திருப்பம்

oi-Velmurugan P

அஹமதாபாத் : குஜராத் எம்எல்ஏ ஜிக்னேஷ் மேவானி, முன்னாள் ஜேன்யு பல்லைக்கழக மாணவர் தலைவர் கன்னையா குமார் ஆகியோர் வரும் செப்டம்பர் 28ம் தேதி காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைக்கிறார்கள். குஜராத் மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளதையொட்டி இந்த மாற்றம் அங்கு நடந்துள்ளது.

குஜராத்தின் சுயேட்சை எம்எல்ஏ மற்றும் செல்வாக்கு மிக்க தலித் தலைவரான ஜிக்னேஷ் மேவானி, செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி காங்கிரஸில் சேருவதாக அறிவித்துள்ளார். இதேபோல முன்னாள் ஜேன்யு பல்லைக்கழக மாணவர் தலைவர் கன்னையா குமாரும் காங்கிரஸ் கட்சியில் சேருகிறார்.

தலித் தலைவரான ஜிக்னேஷ் மேவானி 2017 ல் குஜராத் மாநிலம் பனஸ்கந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள வட்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் காங்கிரஸின் ஆதரவுடன் வெற்றி பெற்றார். அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறும் போது "செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி, நான் இந்திய தேசிய காங்கிரசில் கன்ஹையா குமாருடன் சேரப் போகிறேன்," என்று அவர் பிடிஐயிடம் கூறினார், அதன் பிறகு தான் முடிவைப் பற்றி விரிவாகப் பேச முடியும் என்றார்.

English summary

Gujarat MLA Jignesh Mevani and former JNU student leader Kanhaiya Kumar join Congress on September 28. The development comes ahead of the next year’s assembly elections in the BJP-ruled Gujarat.