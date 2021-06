பெற்றோருக்கே தெரியாமல்.. 11 வருடங்களாக ஒரே வீட்டில் காதலியுடன் வாழ்ந்த இளைஞர்.. ஆச்சர்யம்!

India

oi-Velmurugan P

கொச்சி: கேரளாவின் பாலக்காடு அருகே பெற்றோருக்கே தெரியாமல் ஒரே வீட்டில் காதலியுடன் 11 ஆண்டுகள் இளைஞர் குடும்பம் நடத்தி இருப்பது ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தி உளள்து. 11 ஆண்டுகளாக மாட்டாத இந்த காதல் ஜோடி, வீட்டில் வரண் பார்க்க தொடங்கியதால் 3 மாதங்களுக்கு பிறகு வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பின்னரே சிக்கி உள்ளதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

கேரளாவின் பாலக்காடு மாவட்டம் அயலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த வேலாயுதன் என்பவரது மகள் சஜிதா கடந்த 2010-ம் ஆண்டு காணாமல் போனார். இதுபற்றி போலீசில் அவரது குடும்பத்தினர் புகார் கொடுத்தனர். ஆனால் சஜிதாவை கண்டுபிடிக்க போலீசாரால் அப்போது முடியவில்லை.

இதனிடையே வீட்டை விட்டு வெளியேறிய சஜிதா, தனது வீட்டில் இருந்து வெறும் 500 மீட்டர் தூரம் தள்ளி உள்ள தனது காதலன் ரஹ்மான் (34) வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு தன் காதலியுடன் வாழ்வதற்காக ரஹ்மான் செய்த வேலை தான் யாரும் செய்யாத தில்லாங்கடி ரகம்..

English summary

It has come as a surprise that youth has been living with his girlfriend in the same house in an 11-years without his parents' knowledge near Palakkad, Kerala.