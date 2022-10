தலையில் “ஹிஜாப்”.. கையில் “பேட்” - யார் இந்த “லேடி” விராட் கோலி! லடாக்கில் அசத்தும் சிறுமி மக்சூமா

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லடாக்: இந்திய முன்னாள் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான விராட் கோலியைபோல் ஆக வேண்டும் என்ற கனவுடன் அசத்தலாக கிரிக்கெட் விளையாடும் லடாக்கை சேர்ந்த பள்ளி மாணவி மக்சூமாவின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவம் என பல மதங்கள் இருந்தாலும் இந்தியாவில் பலரால் விரும்பப்படும் பொதுவான மதமாக இருப்பது கிரிக்கெட். விளையாட்டை கடந்து இதனை ஒரு உணர்வாகவே கோடிக்கணக்கான மக்கள் கருதுகின்றனர்.

எனவேதான் கிரிக்கெட் இந்தியாவில், பல்லாயிரம் கோடிகளில் புரளும் வியாபாரமாகவும் மாறி இருக்கிறது. இந்தியாவின் வெறித்தனமான கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அணியின் வெற்றி தோல்வியை தங்களுடையதாக நினைத்து அதை வீரர்களிடம் பிரதிபலிக்கின்றனர்.

ஒரு செல்பி 23,000 ரூபாய்! விராட் கோலி கிட்ட சென்று.. மிரள வைத்த வெறித்தனமான ரசிகர்! அடடே பாருங்க

English summary

A video of Maksuma, a schoolgirl from Ladakh, who plays cricket amazingly with the dream of becoming like former Indian captain and star player Virat Kohli, is being shared widely on social media.