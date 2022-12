இந்தா ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல.. நீங்கல்லாம் "கொடுக்க கூடாது.." கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா மீது தாக்குதல்

India

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா (சான்டா கிளாஸ்) வேடமிட்டு பொதுமக்களுக்கு சாக்லேட் வழங்கிக்கொண்டிருந்த நபர் மர்ம நபர்களால் தாக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் டிசம்பர் மாதம் 25ம் தேதி(நாளை) கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையடுத்து இதற்கான தயாரிப்பு பணிகளில் கிறிஸ்தவர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், குஜராத்தின் வதோதரா நகரில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் நேற்று மாலை ஒருவர் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடமணிந்து மக்களுக்கு சாக்லேட் வழங்கி இருந்திருக்கிறார்.

An incident has taken place in the state of Gujarat where a man was attacked by mysterious persons while he was serving chocolates to the public in the guise of Santa Claus.