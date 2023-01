இந்திய மக்களே தன்னை வழிபட வேண்டும்.. மோடியின் விருப்பமே இதுதான்.. ராகுல் காந்தி கடும் தாக்கு

India

oi-Jackson Singh

குருஷேத்ரா: இந்தியாவே தன்னை வழிபட வேண்டும் என்பதே பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் விருப்பமாக இருக்கிறது என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

நரேந்திர மோடி மட்டுமல்ல.. பாஜகவினரும், ஆர்எஸ்எஸ் காரர்களும் கூட தாங்கள் வழிபட வேண்டும் என்றே விரும்புகிறார்கள் என்றும் ராகுல் காந்தி கூறினார்.

பாரத் நாட்டு மக்கள் மத்தியில் வெறுப்பை தூவிவிட்டு, அதன் மூலம் குளிர்காய விரும்புவர்கள்தான் தன்னை கடவுள் போல காட்டிக்கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர் என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.

Congress MP Rahul Gandhi said that Prime Minister Narendra Modi wants Indian people to worship him. Not only Narendra modi, but BJP and RSS also want to worship them.