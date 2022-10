"நீ யாரா வேணாலும் இரு.. இது எங்க ஏரியா..” - புலிகளையே ஓட ஓட விரட்டிய சேட்டைக் குரங்கு!

India

oi-Jackson Singh

காத்மாண்டு: தன் எல்லைக்குள் வந்த புலிகளை தனி ஒருவனாக நின்று அவற்றை ஓட ஓட விரட்டிய குரங்கின் வீடியோ காண்பவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது.

விலங்குகளின் உலகமே சுவாரசியமானது தான். அதிலும் குரங்குகளை பற்றி கேட்கவே வேண்டாம். இயற்கையிலேயே சேட்டையும், குசும்பும் நிறைந்த குரங்குகளை பார்த்தாலே நமக்கு ஒருவித சந்தோஷம் தொற்றிக் கொள்ளும். எந்தவொரு குரங்கும் சோம்பலாக இருந்து நாம் பார்க்க முடியாது. எப்போதும் சுறுசுறுப்பாகவும், சக குரங்குகளை சீண்டியபடி சேட்டைகளையும் செய்து கொண்டிருப்பதும் தான் குரங்குகளின் சிறப்பம்சமே.

இவ்வாறு ஒருபுறம் சேட்டையும், குறும்புமாக இருக்கும் குரங்குகளுக்கு மற்றொரு பக்கமும் உண்டு. அதுதான் அவற்றின் மூர்க்க குணம். குரங்குகளை வம்புக்கு இழுத்தால் மட்டுமே அதன் மூர்க்க குணம் வெளிப்படும். அந்த சமயத்தில், எதிரில் இருப்பது எப்படிப்பட்ட விலங்கு, அதனுடன் மோதலாமா வேண்டாமா என்பதை எல்லாம் குரங்குகள் யோசிக்காது. தன் உயிரே போனாலும் பரவாயில்லை என எதிரியுடன் சண்டையிட்டு அதை ஒருவழி செய்துவிடும். அதேபோல, குரங்குகள் கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்பவை என்பதால் தங்களுக்கென ஒரு எல்லையை நிர்ணயித்துக் கொள்ளும். அந்த எல்லையை தாண்டி மற்ற குரங்குகளோ அல்லது விலங்குகளோ வந்துவிட்டால் அவ்வளவுதான். தன் எல்லையை விட்டு அந்த விலங்குகளை விரட்டும் வரை குரங்குகள் ஓயாது. இதற்கு சான்றாக இருக்கும் ஒரு வீடியோதான் சமூக வலைதளங்களில் தீயாகப் பரவி வருகிறது.

English summary

Interesting incident in Nepal: Three tigers were teased and chased out by a monkey after they entered into it's territory.