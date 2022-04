ரம்ஜானை முன்னிட்டு அரசு ஊழியர்களுக்கு.. ஆந்திர அரசு அதிரடி சலுகை! என்ன தெரியுமா?

India

oi-Nantha Kumar R

அமராவதி: ஆந்திராவில் ரம்ஜான் மாதத்தையொட்டி முஸ்லிம் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் ஒரு மணிநேரத்துக்கு முன்பாக வீட்டுக்கு செல்லலாம் என அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.

ஆந்திராவில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

இன்ஸ்டாகிராம் மோகம்... செல்ஃபியால் சோகம்! செங்கல்பட்டில் ரயில்மோதி 3 இளைஞர்கள் பலி

இந்நிலையில் ரம்ஜான் பண்டிகையையொட்டி அம்மாநில முஸ்லிம் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அரசு சலுகை ஒன்றை வழங்கி உள்ளது.

English summary

In Andhra Pradesh, Muslim government employees and teachers can go home an hour earlier during the month of Ramadan, the state government has announced.