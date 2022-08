சபரிமலை பிரசாதம்.. அதிரடி முடிவு- பிராமணர்கள் மட்டுமே தயாரிக்கும் நிபந்தனையை கைவிட்டது தேவசம் போர்டு

India

oi-Vignesh Selvaraj

பத்தனம்திட்டா : சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் பிரசாதம் தயாரிப்பதற்கான டெண்டரில் இருந்த ஜாதி நிபந்தனைகளை திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு வாபஸ் பெற்றுள்ளது.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மலையாள பிராமணர்கள் மட்டுமே நைவேத்தியம், பிரசாதம் தயாரிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை விலக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக சபரிமலை கோவிலில் பிரசாதம், மலையாள பிராமணர்களால் மட்டுமே தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனை தேவசம் போர்டு வெளியிட்ட விளம்பரங்களில் இருந்தது. ஆனால், இது தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Any community can prepare the prasadam to be offered in Sabarimala Ayyappan Temple. The advertisement issued by Devaswom board, the caste requirement was omitted.