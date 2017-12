போனில் முத்தலாக் கூறிய ஓமன் கணவர்.. சுஷ்மாவிடம் உதவி கோரிய ஹைதராபாத் மனைவி

ஹைதராபாத்: ஓமனில் வாழும் ஒருவர் ஹைதராபாத்தில் உள்ள தனது மனைவிக்கு போன் மூலம் முத்தலாக் என்று கூறியுள்ளதை அடுத்து அவர் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜின் உதவியை நாடியுள்ளார்.

கடந்த 2008-ஆண்டு ஓமனை நாட்டைச் சேர்ந்த ஜஹ்ரான் ஹமீது அல் ராஜீ என்பவருக்கும் தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத் நகரைச் சேர்ந்த கௌசியா பேகம் என்பவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்நிலையில் கௌசியா, வெளியுறவு துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில் அவர் கூறுகையில் நான் கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு ஓமனை சேர்ந்த ஜஹ்ரான் ஹமீது அல் ராஜீ என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டேன்.

என்னுடைய உறவினர்களால் ஜஹ்ரானுக்கு 7 பெண்களின் புகைப்படங்கள் காட்டப்பட்டன. அதில் அவர் என்னை தேர்வு செய்து எனது பெயரில் ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான வீட்டை வாங்கி தருவதாக உறுதி அளித்தார்.

Hyderabad resident Ghousia begum says her Omani husband Said Zahran Al Rajhi gave her Talaq over phone.She has appealed to EAM Sushma Swaraj seeking her help in getting compensation from her Omani husband. pic.twitter.com/0zVomh2gt9