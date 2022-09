‛‛நகர்ப்புற நக்சல்கள்’’.. அரசியல் பின்புலத்தோடு திட்டங்கள் முடக்கம்.. ஆக்ரோஷமான பிரதமர் மோடி

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: அரசியல் பின்புலம் கொண்ட நகர்புற நக்சல்களால் அரசு திட்டங்கள் முடங்குகின்றன. இதனால் அனைவரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என குஜராத்தில் நடந்த அனைத்து மாநில சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர்களின் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார்.

குஜராத் மாநிலம் நர்மதா மாவட்டத்தில் உள்ள ஏக்தா நகரில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர்களின் தேசிய அளவிலான மாநாடு இன்று தொடங்கியது. இந்த மாநாட்டை காணொலி மூலம் பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார். அப்போது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்ற பெயரில் தவறான நோக்கத்தில் அரசு திட்டங்களை கிடப்பில் போட சிலர் உள்ளனர் எனக்கூறி வருந்தினார். இந்த மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்தி மோடி பேசியதாவது:

English summary

Urban Naxals with political backgrounds are paralyzing government projects. Prime Minister Narendra Modi spoke at a conference of all state environment ministers in Gujarat asking everyone to be careful.