குஜராத்தை உலுக்கிய கேபிள் பாலம் விபத்து.. பிரதமர் மோடியின் இன்றைய பிரச்சார நிகழ்ச்சிகள் ரத்து!

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் கேபிள் பாலம் இடிந்து விழுந்ததில் சுமார் 132 பேர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில் இன்று குஜராத்தில் பிரதமர் மோடி மேற்கொள்ள இருந்த அனைத்து பயணங்களும், பங்கேற்க இருந்த நிகழ்ச்சிகளும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

'மோர்பி' பாலம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் மீட்புப்பணிகள் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், உயிரிழப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

வெறும் 4 நாள்.. குஜராத்தில் அறுந்த கேபிள் பாலத்தால் 91 பேர் பலி.. விபத்து நடந்தது எப்படி? ஷாக் தகவல்

English summary

Around 132 people died in the collapse of a cable bridge in Gujarat. In this case, all the trips taken by Prime Minister Modi in Gujarat today and the programs he will participate in have been cancelled. The death toll is expected to increase as rescue operations intensify in the 'Morbi' bridge collapse accident.