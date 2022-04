காஷ்மீர் செல்லும் பிரதமர் மோடி! சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்ட பின் முதல் பயணம்.. எப்போது தெரியுமா

India

oi-Vigneshkumar

ஸ்ரீநகர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடுத்த வாரம் ஜம்மு காஷ்மீருக்குச் செல்ல உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மத்திய அரசு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்குச் சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்கும் சட்டப்பிரிவு 370ஐ கடந்த 2019இல் ரத்து செய்தது. மேலும், காஷ்மீர் மாநிலம் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது.

அதன் பின்னரே ஆளுநரே அங்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் கவனித்து வந்தார். சுமார் 2 ஆண்டுகளாக அங்கு எந்தவொரு அரசியல் நடவடிக்கைகளும் இல்லாமல் இருந்து வருகிறது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi will be in Jammu and Kashmir on April 24. (வரும் ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி ஜம்மு காஷ்மீர் செல்லும் பிரதமர் மோடி) PM Modi's first political visit to Kashmi after its special status was scrapped in August 2019.