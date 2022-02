மோடிக்கு குழந்தை பிறக்கட்டும்.. கடவுளிடம் வேண்டிக்கொள்கிறேன்.. - லாலு பிரசாத் யாதவ் பகீர்!

India

பீகார்: பிரதமர் மோடி குழந்தைப் பெற்றுக்கொள்ள கடவுளிடம் வேண்டுகிறேன் என பீகார் முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது, இந்தியாவில் தமிழ்நாடு, பீகார் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் குடும்ப அரசியல் நடக்கிறது என பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், பிரதமரின் பேச்சுக்கு இன்று பீகார் முன்னாள் முதல்வரும், ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதள கட்சித் தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவ் பதிலளித்திருக்கிறார்.

"Modi never had any children. Nitish has a son who is averse to politics. One can only pray that they are blessed with offspring who can carry forward their political legacy," says Bihar ex CM Lalu prasad yadav