பஞ்சாப் லூதியானா குண்டு வெடிப்பில் 4 பேர் உயிரிழப்பு - 20க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம்

oi-Jeyalakshmi C

லூதியானா: பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானாவில் உள்ள கீழமை நீதிமன்றத்தின் மூன்றாவது மாடியில் இன்று பயங்கர குண்டு வெடிப்பு ஏற்பட்டது. இதில் நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக முதற்கட்ட தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் இதில் 20க்கும் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்.

குண்டு வெடிப்பில் படுகாயம் அடைந்தவர்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிசைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனையடுத்து சம்பவ இடத்தில் ஏராளமான காவல் துறையினர் பாதுகாப்பிற்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். திடீர் குண்டு வெடிப்பு காரணமாக அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது.

சக்தி வாய்ந்த குண்டுவெடிப்பைத் தொடர்ந்து அங்கு பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. காவல்துறை உயரதிகாரிகள் குண்டு வெடிப்பு ஏற்பட்ட இடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர். நீதிமன்ற வளாகத்திற்குள் குண்டு வெடித்துள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

A powerful bomb blast near the lower court in Ludhiana, Punjab, has killed at least three people. More than 20 people were injured.