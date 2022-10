காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்து போராட.. சுற்றுச்சூழலுக்கான வாழ்க்கை முறை.. மோடி துவங்கிய புதிய திட்டம்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: 'சுற்றுச்சூழலுக்கான வாழ்க்கை முறை' (மிஷன் லைஃப்) திட்டத்தை குஜராத்தில் இன்று பிரதமர் தொடங்கி வைத்துள்ளார். மேலும், குஜராத் மாநிலத்தின் கெவாடியா பகுதியில் உள்ள 'ஒற்றுமை சிலை' அருகே பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச்செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டரஸை சந்தித்து பேசினார்.

குஜராத்தில் இந்த ஆண்டு இறுதியில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் மாநிலத்திற்கு பிரதமர் மோடி பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து வருகிறார். இந்நிலையில், கெவாடியா பகுதியில் உள்ள 'ஒற்றுமை சிலை' அருகே பிரதமர் மோடி, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச்செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டரஸை சந்தித்து பேசினார்.

இதனையடுத்து 'சுற்றுச்சூழலுக்கான வாழ்க்கை முறை' (Mission LIFE) திட்டத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைத்துள்ளார். இதனையடுத்து உரையாற்றிய அவர், "காலநிலை மாற்றத்திற்கு எதிராக போராடுவதற்கு இந்த திட்டம் உதவும்" என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi met United Nations Secretary General Antonio Guterres near the 'Statue of Unity' in Kevadia, Gujara With the elections to be held in the state of Gujarat at the end of this year, Modi has visited the state for two days. In this case, the Prime Minister launched the 'Lifestyle for Environment' (Mission Life) program today.