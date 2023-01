ராகுல் காந்தியை கொன்றுவிட்டேன்.. பத்திரிக்கையாளர்களை ஒரு நிமிடம் குழப்பிய ராகுல்! கடைசியில் ட்விஸ்ட்

India

ஹரியானா: ஹரியானா மாநிலத்தில் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரைக்கு இடையே செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, பாரத் ஜோடோ யாத்திரை உங்கள் இமேஜை மாற்றியுள்ளது என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா என பத்திரிகையாளர் ஒருவர் ராகுல் காந்தியிடம் கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு பதிலளித்த ராகுல் காந்தி, நீங்கள் விரும்பிய படி என்னைப் பற்றி நினைத்துக்கொள்ளலாம். அது உங்களைப் பொறுத்தது. அதைப்பற்றி எனக்கு அக்கறையில்லை. நான் எனது பணியை செய்ய வேண்டும் என்று பேசினார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் வயநாடு தொகுதி எம்.பியுமான ராகுல் காந்தி நாடு முழுவதும் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் கன்னியாகுமரியில் தொடங்கிய ராகுல் காந்தியின் பாத யாத்திரை 12-க்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களை கடந்து தற்போது அரியானாவிற்குள் சென்றுள்ளது.

Rahul Gandhi meets the media in the midst of the Bharat Jodo Yatra in the state of Haryana. At that time, a journalist asked Rahul Gandhi whether he believed that the Bharat Jodo Yatra had changed his image. To which Rahul Gandhi replied, You can think of me as you like. It depends on you. I don't care about that. He said that I should do my work.