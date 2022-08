பலாத்காரத்தோடு சேர்த்து கொலை செய்யும் சம்பவம் அதிகரிப்பு! ஏன் தெரியுமா? அசோக் கெலாட் புது விளக்கம்

India

oi-Mani Singh S

ஜெய்ப்பூர்: பாலியல் பலாத்கார குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கும் சட்டம் கொண்டு வந்த பிறகு, பலாத்காரம் செய்து விட்டு கொலை செய்து விடும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து இருப்பதாக ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் நேற்று முன் தினம் விலை வாசி உயர்வு ,வேலை வாய்ப்பின்மை ஆகிய பிரச்சினைகளை கண்டித்து காங்கிரஸ் சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது.

டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் கலந்து கொண்டிருந்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்குப் பெட்டி அளித்த அசோக் கெலாட் கூறியதாவது:-

பெங்களூர் - சென்னை பேருந்தில் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை.. உதவியாளரின் பாலியல் தொல்லை.. பகீர் புகார்!

English summary

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has said that rape and murder cases are on the rise after the introduction of the death penalty for rapists.