ராஜஸ்தான் ஆண்களின் மாநிலம்.. அதனால்தான் பலாத்காரம் அதிகம் நடக்கிறது! காங்கிரஸ் அமைச்சர் பகீர் பேச்சு

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: பலாத்கார வழக்குகளில் ராஜஸ்தான் நம்பர் ஒன் இடத்தில் உள்ளது. இதில் சந்தேகம் வேண்டாம். ஏனென்றால் இது ஆண்களின் மாநிலம் என சட்டசபையில் காங்கிரஸ் அமைச்சர் சாந்தி தாரிவால் பேசியது சர்ச்சையாகி உள்ளது. இதற்கு தேசிய பெண்கள் ஆணையம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், வாய் தவறி கூறிவிட்டதாக தெரிவித்துள்ள சாந்தி தாரிவால் மன்னிப்பு கேட்க உள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார்.

ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக அசோக் கெலாட் உள்ளார். இவரது அமைச்சரவையில் சட்டசபை விவகாரத்துறை அமைச்சராக சாந்தி தாரிவால் உள்ளார்.

பஞ்சாபில் அபார வெற்றி பெற்ற ஆம் ஆத்மி 42% வாக்குகள் அள்ளியது - காங் 23% சிரோன்மணி 18% பாஜக 6%

ராஜஸ்தானில் தற்போது சட்டசபை கூட்டத்தொடர் நடந்து வருகிறது. சட்டசபையில் எதிர்கட்சியினர் எழுப்பிய கேள்விக்கு சாந்தி தாரிவால் பதிலளித்து பேசினார். அப்போது அவர் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்தார்.

English summary

‛‛Rajasthan ranks number one in rape cases. Do not doubt this. Because it is a state of men’’, says Congress Minister Shanti Dhariwal in Assembly. The National Commission for Women (NCW) has condemned the incident, now he says it was a slip of the tongue and will apologise in the house.