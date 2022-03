வேட்பாளர்களை ரிசார்ட்டில் அடைத்த காங்..அவங்க மேல அவங்களுகே நம்பிக்கையில்லை.. சாடும் கோவா முதல்வர்..!

India

பானஜி : கோவாவில் தொங்கு சட்டசபை அமையலாம் என கருத்துக் கணிப்புகள் வெளியான நிலையில் வேட்பாளர்களை தக்க வைப்பதற்காக , காங்கிரஸ் கட்சி தங்கள் வேட்பாளர்களை பானஜி அருகே சொகுசு விடுதியில் மொத்தமாக தங்க வைத்துள்ள நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களுக்கு கூட அவர்கள் வட மாட்டார்கள் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோவாவில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை இல்லாத நிலை ஏற்படும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

40 சட்டசபை தொகுதிகளை கொண்ட இந்த மாநிலத்தில் பாஜக, காங்கிரஸ், திரிணமூல் காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. இந்த மாநிலத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 21 இடங்களில் வெல்ல வேண்டும்.

With the Congress party fielding its candidates en masse in a luxury hotel near Panaji to retain candidates in the wake of opinion polls suggesting a hung assembly in Goa, it has been reported that they will not even go north to the counting centers.