டென்சனான சஞ்சு சாம்சன்... ரசிகர்களை ஏமாற்றிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்... அணிக்குள் நடப்பது மோதலா? பிராங்கா?

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஜெய்பூர்: ட்விட்டரில் எல்லைமீறி நையாண்டி பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் அணியின் சமூக வலைதள குழுவை மாற்ற அணி முடிவு செய்ததாக அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை வெளியான நிலையில் அனைத்தும் பிராங்க் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் சுழற்பந்து வீச்சாளர் யுஜ்வேந்திர சாஹல், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ட்விட்டர் அட்மினுடன் சேர்ந்து சேட்டைகளில் ஈடுபட்டது வைரலானது.

அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸின் புதிய கேட்பன் யுஜ்வேந்திர சஹால் என விளையாட்டாக வெளியிட்ட பதிவை உண்மை என நம்பி பல ஊடகங்களும் செய்தியாக்கின.

English summary

