குஜராத்தில் இப்படி ஒரு கிராமமா! பழைய இந்தியா இதுதான்... கோயிலில் நோன்பு திறந்த முஸ்லிம்கள்

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

அஹமதாபாத்: குஜராத்தில் 1,200 ஆண்டுகள் பழமையான கோயிலில் இஸ்லாமியர்கள் நோன்பு திறப்பதற்காக இடம் ஒதுக்கப்பட்டது மத நல்லிணக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்து இருக்கிறது.

இந்தியாவில் எங்கு திரும்பினாலும் சாதி, மத ரீதியிலான மோதல்கள் முன்பை விட அதிகரித்து உள்ளன. மதத்தின் பெயரால் கும்பல் படுகொலைகள், சிறுபான்மையினர் மீதான தாக்குதல்கள் பன்மடங்கு பெருகி இருக்கின்றன.

கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் விவகாரத்தின் தொடர்ச்சியாக அறங்கேறிய இஸ்லாமியர் மீதான தாக்குதல்கள், ராஜஸ்தானிலும், வட மாநிலங்களிலும் நடந்திருக்கும் கலவரங்களின் படங்கள் பார்ப்போரை பதைபதைப்புக்கு ஆளாக்குகின்றன.

The 1,200-year-old temple in Gujarat, set aside for Muslims to break the fast, is an example of religious harmony: