ராஜஸ்தானிலும் தொடரும் நீட் பலி! ஒரே நாளில் மூவர் தற்கொலை.. "காரணம் தெரியவில்லை".. போலீஸ் கைவிரிப்பு

India

oi-Halley Karthik

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் நீட் உள்ளிட்ட போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த மூன்று மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் கோட்டா பகுதியில் போட்டி தேர்வுக்கு மாணவர்களை தயார்ப்படுத்தும் தனியார் பயிற்சி நிறுவனம் ஒன்று இயங்கி வருகிறது.

இங்கு பீகாரை சேர்ந்த அங்குஷ் ஆனந்த் (18), உஜ்வல் குமார் (17) என இரண்டு மாணவர்கள் பயின்று வந்துள்ளனர். அதேபோல மத்தியப் பிரதேசத்தை பிரணவ் வர்மா (17) எனும் சிறுமியும் இதில் பயின்று வந்துள்ளார்.

English summary

In the state of Rajasthan, three students, including two students who were preparing for the NEET exam and one student who was preparing for the JEE exam, committed suicide.