உண்மை, அஹிம்சையின் அடையாளம் காசி... ஆன்மிக ஆன்மாவின் சின்னம் - மோடி பேச்சு

India

oi-Jeyalakshmi C

காசி: உண்மை மற்றும் அஹிம்சையின் அடையாளம் காசி என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார். இது நமது ஆன்மிக ஆன்மாவின் சின்னம் என்று கூறிய மோடி, காசி விஸ்வநாதர் கோவில் வளாகம் ஒரு பிரமாண்டமானது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் சனாதன கலாசாரம் மற்றும் மரபுகளின் சின்னமாகும் என்று கூறியுள்ளார். இன்று இந்த நிகழ்வு வரலாற்றில் புதிய அத்தியாயமாக எழுதப்பட்டுள்ளது என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

காசி விஸ்வநாதர் கோயில் வளாகத்தில் ரூ.339 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்து பேசினார். முன்னதாக வாரணாசியில் உள்ள கால பைரவர் கோவிக்கு சென்ற பிரதமர் மோடி சாமி தரிசனம் செய்தார். அங்கு ஆரத்தி எடுத்து கால பைரவர் கோவிலில் பிரதமர் மோடி சிறப்பு வழிபாடு செய்தார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு ஜனவரி முதல் தடுப்பூசி.. அரசு அறிவிப்பு!

இதனைத் தொடர்ந்து காரில் வாரணாசியின் வீதிகள் வழியாக பயணம் செய்த பிரதமர் மோடிக்கு உள்ளூர் மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மக்களின் வரவேற்பை ஏற்றுக் கொண்ட பிரதமர் மோடி, மக்கள் வழங்கிய சால்வைகள், தொப்பிகள் போன்றவற்றையும் ஏற்றுக் கொண்டார்.

English summary

Prime Minister Modi has said that Kasi is the symbol of truth and non-violence. Saying that it is a symbol of our spiritual soul, Modi said that the Kasi Vishwanathar temple complex is not only a grand but also a symbol of the Sanathana culture and traditions of India. Prime Minister Modi today said that this event has written a new chapter in history. This complex is a witness of our capability, of our duty said PM Modi.