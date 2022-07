2 நாளில் 2 பலி! தீவிரமாகும் குரங்கு அம்மை! மேற்கத்திய நாடுகளில் உச்சகட்ட அலர்ட்! கண்காணிப்பு தீவிரம்

India

மாட்ரிட் : உலக நாடுகளில் பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ள குரங்கு அம்மை பாதிப்பு காரணமாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் அடுத்தடுத்து இரண்டு பேர் பலியாகி இருக்கும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் மேற்கத்திய நாடுகளில் உச்சகட்ட எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக உலகையே உலுக்கி போட்ட கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மெல்ல மெல்ல உலக நாடுகள் பொருளாதார ரீதியாகவும் மருத்துவ ரீதியாகவும் மீண்டெழுந்து வரும் நிலையில் மங்கி பாக்ஸ் என அழைக்கப்படும் குரங்கு அம்மை தற்போது உலகின் பல நாடுகளில் மீண்டும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்போது ஐரோப்பிய நாடுகளான பிரிட்டன் ஸ்வீடன் ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் நெதர்லாந்து இத்தாலி ஜெர்மனி பிரான்ச் பெல்ஜியம் என பல நாடுகளில் பாதிப்பு திடீரென அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியாவிலும் சிலருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தில் ஒருவருக்கு குரங்கு அம்மை அறிகுறி..மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை

