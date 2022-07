உதய்ப்பூர் டெய்லர் படுகொலையை முஸ்லிம் சமூகம் கண்டிக்க முன்வர வேண்டும்.. ஆர்எஸ்எஸ் வலியுறுத்தல்

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 3 நாள் ஆர்எஸ்எஸ் கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தின் முடிவில், உதய்ப்பூர் டெய்லர் கண்ணையா லால் கொலையை முஸ்லிம் சமூகம் கண்டிக்க முன்வர வேண்டும் என ஆர்எஸ்எஸ் சார்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் 3 நாள் ஆலோசனை கூட்டத்தை ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜுன்ஜுனு நகரில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டு இருந்தது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வந்தது.

இந்நிலையில் கடந்த வியாழக்கிழமை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் 3 நாள் கூட்டம் துவங்கியது. இந்தி கூட்டத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் நிர்வாகிகள் ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்றனர்.

English summary

Udaipur Tailor Murder: The Muslim community expected to condemn such action. Some intellectuals have condemned it but the Muslim community should also come forward to speak against it, says RSS after the 3 day meeting in Rajathan.