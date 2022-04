அதிர்ச்சி... தலித் சிறுவனை தாக்கி வற்புறுத்தி... ச்சீ இப்படியா கொடுமை செய்வாங்க.. உ.பியில் கொடூரம்

India

oi-Nantha Kumar R

ரேபரேலி: உத்தர பிரதேச மாநிலம் ரேபரேலி பகுதியில் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த சிறுவனை தாக்கிய கும்பல் வாலிபர் ஒருவரின் கால்களை நக்க வைத்து வீடியோ எடுத்த சம்பவம் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பாக 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஜாதி, மதம் சார்ந்த பிரிவினைகள் கூடாது என மத்திய, மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன. இதுதவிர பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இதை எடுத்து கூறி வருகின்றனர்.

இருப்பினும் சில நபர்கள் திருந்தாமல் தொடர்ந்து ஜாதி, மதத்தை இழிவுப்படுத்தும் நோக்கில் செயல்பட்டு வருகின்றனர். இவர்கள் மீது போலீசார் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்தாலும் கூட நாட்டின் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் இந்த வன்மம் அவ்வப்போது நடந்து வருகிறது.

வேலூர் அருகே பதற்றம்! காவல் நிலையம் முன் தீக்குளித்து இறந்த தலித் இளைஞர்... எஸ்.ஐ. பணியிடை நீக்கம்

English summary

In a shocking incident of caste-based violence in Uttar Pradesh's Raebareli, a minor boy from the Dalit community was assaulted and made to lick the feet of one of the accused.