நுபுர்சர்மா சர்ச்சையால் உபியில் வன்முறை! சொத்துகளை சூறையாடியவர்களிடம் இழப்பீடு! போலீஸ் அதிரடி

India

oi-Nantha Kumar R

ராஞ்சி: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் நேற்று 6 இடங்களில் வன்முறை நடந்தது. இதுதொடர்பாக 227 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் தனியார், பொதுச்சொத்துகளை சேதப்படுத்தியவர்களிடம் இருந்து அதற்கான இழப்பீடு வசூலிக்கப்பட உள்ளது.

இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா டிவி விவாதத்தில் சர்ச்சையாக பேசினார். இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம் மக்கள் மட்டுமின்றி, கத்தார், சவுதி அரேபியா உள்பட பல்வேறு மத்திய கிழக்கு நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பின.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் மத ரீதியிலான மோதல்: ஒரே மதத்தைச் சேர்ந்த 36 பேர் கைது

English summary

Nupur Sharma controversy: In Uttar Pradesh 227 people have been arrested by police in connection with the violence of 6 place. In this regard officer says, charges will be registered against them under serious sections and the damage caused to government and private properties will also be recovered from them.