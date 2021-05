ஊரடங்கை மீறியதாக இளைஞரை கன்னத்தில் அறைந்த கலெக்டர்.. பணியிலிருந்து தூக்கிய முதல்வர்

India

ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஒருவர், மருந்து கடைக்கு போனவரின் கன்னத்தில் அறைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது இதையடுத்து அவரை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கி சத்தீஸ்கர் முதல்வர் பூபேஷ் பாகல் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கொரோனா தொற்று பரவல் இந்தியா முழுவதும் உச்சத்தில் இருக்கிறது. உயிரிழப்பு கடந்த அலையைவிட அதிகமாக உள்ளது. நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிகையும் பெரிய அளவில் உயர்ந்து வருகிறது.

இதன் காரணமாக பல்வேறு மாநிலங்களில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஊரடங்கு உத்தரவை மீறும் மக்கள் மீது போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்கள். வாகனத்தை பறிமுதல் செய்வது, அடித்து விரட்டுவது, அபாரதம் விதிப்பது, வெளியில் வர கடும் நிபந்தனைகள் விதிப்பது போன்ற நடவடிக்கைளை எடுத்து வருகிறார்கள்.

A youth was beaten up by the police as he was out on streets in Chhattisgarh's Surajpur district. On orders of the collector, police have also filed an FIR against the boy for over-speeding the bike when intercepted by the police.