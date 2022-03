நேருக்கு நேர் வந்த விமானங்கள்.. நூழிலையில் உயிர் பிழைத்தேன்.. மம்தா பானர்ஜி உருக்கம்.. பரபர பின்னணி!

India

oi-Rajkumar R

கொல்கத்தா : மேற்கு வங்க மாநில முதலமைச்சரும் திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி உத்திர பிரதேசத்தில் இருந்து கொல்கத்தா திரும்பிய போது விமான விபத்தில் சிக்க இருந்ததாகவும் நூலிழையில் தான் உயிர் தப்பியதாக கூறியுள்ளார்.

உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் சட்டசபை கடைசி கட்ட தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக உத்திரபிரதேசம் சென்றிருந்தார் மேற்கு வங்க மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி.

முளைச்சி 3 இலை விடலை.. அதுக்குள்ள டீச்சர் அடிச்சாங்கன்னு போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட்..

உபியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரசாரத்தை முடித்துவிட்டு கொல்கத்தாவுக்கு முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி விமானத்தில் திரும்பினார்

English summary

West Bengal Chief Minister and Trinamool Congress leader Mamata Banerjee has claimed that she was involved in a plane crash while returning to Kolkata from Uttar Pradesh and survived the crash.