இமாச்சல பிரதேசத்தில் 40 சீட்களை அள்ளிய காங்கிரஸ்.. முதல்வர் ரேஸில் 7 பேர்! யார் இந்த பிரதிபா சிங்?

oi-Vignesh Selvaraj

சிம்லா : இமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியமைக்க உள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் சார்பில் அடுத்து முதல்வராகப் போவது யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இமாச்சல் முதல்வர் ரேஸில் 7 பேர் இருக்கின்றனர்.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சியமைக்க உள்ளது. ஆட்சியமைக்க 35 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில், தற்போதைய நிலவரப்படி காங்கிரஸ் கட்சி 39 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 1 தொகுதியில் முன்னிலையில் உள்ளது. இதன்மூலம் காங்கிரஸ் ஆட்சியமைப்பது உறுதியாகி உள்ளது.

ஆளும் பாஜக தோல்வியை தழுவியுள்ளது. இதையடுத்து முதல்வர் ஜெய்ராம் தாக்கூர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். ஆளுநரிடம் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்த அவர், பதவியில் இல்லாவிட்டாலும் மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக உழைப்பதை நிறுத்த மாட்டேன் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்ற குஜராத் மற்றும் இமாச்சல பிரதேசத்தில் ஏற்கனவே பாஜக ஆட்சியில் இருந்து வரும் நிலையில் குஜராத்தில் பாஜக ஆட்சியை தக்கவைத்துள்ளது. இமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் அரியணை ஏறும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

English summary

As Congress party is about to form the government in Himachal Pradesh, the question has arisen as to who will become the next Chief Minister on behalf of Congress. There are 7 candidates including Pratibha Singh in CM race.