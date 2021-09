பஞ்சாப் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து சித்து விலகியது ஏன்.. வெளியான ஐந்து காரணங்கள்

India

oi-Velmurugan P

அமிர்தசரஸ்: பஞ்சாப்பில் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி தலைமையிலான காங்கிரஸ் அமைச்சரவை பதவியேற்ற இரண்டு நாட்களில், பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக நவ்ஜோத் சிங் சித்து அறிவித்தார்,

அவர் பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக சோனியா காந்திக்கு எழுதிய கடிதத்தை திடீரென ட்வீட் செய்தார். கேப்டன் அமரீந்தர் சிங் முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு சித்து இந்த நடவடிக்கையை எடுக்க என்ன காரணம்? என்ற பரபரப்பு எழுந்து உள்ளது.

பஞ்சாபில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சி நடந்து வருகிறது. கேப்டன் அமரீந்தர் சிங்கிற்கு எதிராக சித்து எழுப்பிய கலகக்குரல் கடைசியில் அவர் முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்யும் நிலைக்கு தள்ளியது. அம்ரீந்தர் சிங் ராஜினாமா செய்த காரணத்தால் புதிய முதல்வராக தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த சரண்ஜித் சிங் சன்னி தேர்வு செய்யப்பட்டார். அப்புறம் ஏன் சித்து ஏன் ராஜினாமா செய்தார். வெளியான ஐந்து காரணங்களை இப்போது பார்ப்போம்.

English summary

Sidhu's tenure as PPCC chief, won after a bitter battle with former CM Amarinder Singh, lasted less than three months. why Navjot Singh Sidhu quit as Punjab Congress chief, list the Five reasons.