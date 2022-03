202 பள்ளிகள்! 34 மருத்துவமனைகள்! 1500 குடியிருப்புகள் சேதம்! ரஷ்ய ஏவுகணை அட்டாக்.. கலங்கும் உக்ரைன்

International

Nantha Kumar R

கீவ்: ரஷ்யாவின் ஏவுகணை தாக்குதலில் 202 பள்ளிகள், 34 மருத்துவமனைகள், 1500 குடியிருப்பு கட்டடங்கள் சேதமாகி உள்ளதாக உக்ரைன் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. போர் புரிய தெரியாத ரஷ்யாவுக்கு பொதுமக்களை கொல்ல நன்கு தெரிகிறது எனவும் உக்ரைன் விமர்சனம் செய்துள்ளது.

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் நாளுக்கு நாள் கருத்து மோதல்கள் மூலம் அதிகரித்து வருகிறது. உக்ரைன் சரணடைய மறுப்பது, பிற நாடுகளிடம் இருந்து உதவி பெறுவது ஆகியவற்றால் ரஷ்யா தனது தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது.

இருப்பினும் பொதுமக்கள் மீதான கருணையால் ரஷ்யா சில நகரங்களில் அவ்வப்போது தற்காலிக போர் நிறுத்தம் செய்கிறது. ஆனாலும் பிற இடங்களில் தொடர்ந்து தாக்குதலை நடத்துகிறது.

Ukraine says a Russian missile strike has damaged 202 schools, 34 hospitals and 1,500 residential buildings. Ukraine has also criticized Russia, which does not know how to function on war.